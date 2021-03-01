3D6 Système

Simple et efficace !

Un système de jeu de rôle générique, simple et intuitif.

Ce système de jeu a été utilisé avec des adaptations dans plusieurs jeux de rôle du Studio Deadcrows et de Book In Game (INS/MV Génération Perdue, Aquablue, Donjons&Chatons…). Il motorise aussi le livret de découverte du jeu de rôle distribué par Asmodee.

Auteurs : Francois Cedelle sur une idée originale de CROC et avec l’aide de Jeff, Batronoban, Philippe Auribeau, LG et Trickytophe.

Ce système de jeu complet est gratuit et libre.

Il est publié sous licence Open Rpg Creative (ORC)

Venez en discuter sur le Discord du Studio Deadcrows